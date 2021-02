Governo Draghi | la lista completa dei sottosegretari e viceministri

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo giorni e giorni di discussioni, Marioha chiuso la partita deialed è stata presentata la. Solo stamattina si parlava dell’insofferenza del nuovo Premier rispetto ai partiti che, presi dalle diatribe interne, non riuscivano a decidersi. Grazie però alle sollecitazioni e all’inserimento della questione nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, e dopo una lunga discussione che ha portato anche alla sospensione della riunione per 45 minuti, ecco l’elenco delle nomine. >> Leggi anche: I partiti di maggioranza continuano a discutere sugli elenchi deidi PD e M5S Marioper il suo ...

Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - NicolaPorro : Salvini incontra Draghi; Bonaccini e Patuanelli sposano la sua linea sui ristoranti. Forse, nel governo, il fronte… - VivaTrentino : RT @DonaConzatti: Si riparte finalmente!! Buon lavoro al Governo #Draghi e un abbraccio alla squadra di @ItaliaViva Ministra @elenabonetti… - PoliteKosmo : RT @annalisapanello: Draghi non ha tenuto la delega ai servizi, assegnata a Gabrielli, dopoo4 POCHI giorni dall'insediamento del nuovo gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Roma, 24 feb 21:22 - Il Consiglio dei ministri che si è riunito mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 18.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario. Segretario, il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, ha deliberato le esequie di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e per il carabiniere Vittorio Iacovacci, vittime dell'...Commenta per primo La lista dei sottosegretari delè completa, o quasi . Marioha chiuso la partita con i leader della maggioranza, la scelta più pesante è quella di Franco Gabrielli (capo della Polizia), cui il premier ha chiesto di ...I viceministri sono 6, 19 le donne. La riunione numero 3 del consiglio dei ministri. Alla Salute confermato Pierpaolo Sileri. Renato Brunetta porta Carlo Cottarelli per la semplificazione burocratica ...Gabrielli, originario di Montignoso, ha la delega ai servizi segreti. Bergamini ai rapporti con il parlamento I veti reciproci e il pressing dei partiti della larga maggioranza complicano fino all'ult ...