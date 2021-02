Gazzetta: da inizio stagione l’organico del Napoli si è svalutato di circa 127 milioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I numeri del Napoli preoccupano il presidente De Laurentiis, quelli della classifica, che al momento vede la squadra fuori dalla zona Champions, e quelli delle finanze. Mancare per il secondo anno consecutivo la qualificazione in Europa infatti significherebbe una mazzata per le finanze del club azzurro, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, e, di conseguenza, provocherebbe un deprezzamento del patrimonio tecnico Il Napoli perde punti, ma anche milioni di euro, perché la valutazione dell’organico sta avendo un momento di ribasso. In pratica c’è il rischio concreto che la rosa possa continuare a svalutarsi da qui al termine della stagione La preoccupazione del presidente è infatti quella di dover mettere mano ai fondi della società per sistemare il passivo Confrontando il valore iniziale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I numeri delpreoccupano il presidente De Laurentiis, quelli della classifica, che al momento vede la squadra fuori dalla zona Champions, e quelli delle finanze. Mancare per il secondo anno consecutivo la qualificazione in Europa infatti significherebbe una mazzata per le finanze del club azzurro, scrive oggi ladello Sport, e, di conseguenza, provocherebbe un deprezzamento del patrimonio tecnico Ilperde punti, ma anchedi euro, perché la valutazione delsta avendo un momento di ribasso. In pratica c’è il rischio concreto che la rosa possa continuare a svalutarsi da qui al termine dellaLa preoccupazione del presidente è infatti quella di dover mettere mano ai fondi della società per sistemare il passivo Confrontando il valore iniziale ...

napolista : Gazzetta: da inizio stagione l'organico del #Napoli si è svalutato di circa 127 milioni - ilNapolista - sportli26181512 : Inter, come cambia il centrosinistra: con Eriksen-Perisic Conte ha un’arma in più: Inter, come cambia il centrosini… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Atlético Madrid-Chelsea 0-0 in diretta su - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Lazio-Bayern Monaco 0-0 in diretta su - paoloigna1 : L'#Irlanda inizia a riaprire le scuole. La #Scozia come l'#Inghilterra rimarrà in #lockdown sino all'inizio di… -