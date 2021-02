Fendi secondo Kim Jones | una nuova idea di casual

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo aver messo in scena – in occasione della Paris Fashion Week – la femminilità nelle sue vesti più opulente ed eteree, in una dimensione quasi atemporale, Kim Jones ha debuttato con il Ready To Wear per Fendi seguendo una narrazione differente: la sua prima collezione durante la settimana della moda milanese parla sì di codici senza tempo, l’héritage della maison evocato a più riprese, ma riflette soprattutto le esigenze della donna contemporanea in questo momento storico: alla voglia di tornare a esprimere il proprio stile assieme alla socialità, ciò che viene integrato naturalmente è una nuova concezione del casual, in grande armonia con l’eleganza di Fendi. L’ispirazione arriva direttamente dalle cinque sorelle che portano il nome della maison e dalle loro divise quotidiane, dalla giacca-camicia emblema dello stile utility alle morbide maniche a campana, passando per i più classici gessati. «La famiglia Fendi è composta da donne di intelletto che lavorano sodo, questo è ciò che volevo celebrare» ha osservato Kim Jones, rendendo omaggio a quella che lui stessa ha definito «potente dinastia».