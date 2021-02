FdI alla Cartabia: «Per la giustizia non servono spot ideologici. Ecco le nostre proposte concrete» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giorgia Meloni scrive una lettera al ministro della giustizia, Marta Cartabia per illustrare le proposte di FdI sulla giustizia. Nella lettera pubblicata dal Corriere della Sera, la presidente di FdI parte dall’analisi della prescrizione. «Incontrando giovedì scorso i capigruppo in Commissione giustizia alla Camera – scrive – lei ha concordato di porre mano alla prescrizione, come ridisegnata dal suo predecessore all’esito della riforma del processo penale. Nonostante tutti i partiti, tranne il M5S, abbiano manifestato più o meno forti perplessità sulla nuova disciplina della prescrizione, questa rimarrà dunque sciaguratamente in vigore». La leader di FdI scrive a Cartabia Giorgia Meloni osserva che «l’eventuale rettifica sarà subordinata al varo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giorgia Meloni scrive una lettera al ministro della, Martaper illustrare ledi FdI sulla. Nella lettera pubblicata dal Corriere della Sera, la presidente di FdI parte dall’analisi della prescrizione. «Incontrando giovedì scorso i capigruppo in CommissioneCamera – scrive – lei ha concordato di porre manoprescrizione, come ridisegnata dal suo predecessore all’esito della riforma del processo penale. Nonostante tutti i partiti, tranne il M5S, abbiano manifestato più o meno forti perplessità sulla nuova disciplina della prescrizione, questa rimarrà dunque sciaguratamente in vigore». La leader di FdI scrive aGiorgia Meloni osserva che «l’eventuale rettifica sarà subordinata al varo di ...

