Energia e Digitale | ora spuntano i comitati interministeriali

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non sfuggirà nulla all’occhio attento del comandante Draghi, né sul fronte della transizione ecologica né su quello della transizione. Tra spacchettamenti, nuovi ministeri, deleghe che vanno e che vengono, l’alchimia scelta dal presidente del Consiglio potrebbe essere quella deidi coordinamento. Ne nascerebbero, appunto, due: il Cite, comitato interministeriale per la transizione ecologica, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, e il Citd, comitato interministeriale per la transizione, chiamato ad assumere le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione. In entrambi i casi i nuovi organismi vengono istituiti ...