Eccellenza | Figc | “Coni condivide interesse nazionale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “A seguito della richiesta inviata dalla, ilha condiviso che il Campionato dipuò considerarsi di ‘preminente‘, al fine di una sua ripresa dell’attività. Per dare riscontro definitivo sulle indicazioni e sulle modalità della eventuale ripresa, l’argomento sarà posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Federale, in programma nei primi giorni di marzo”. Questo quanto espresso dalla Federcalcio in una nota ufficiale in merito al Campionato di. SportFace.