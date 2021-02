“Droga in carcere, sequestri e brutali pestaggi per chi si rifiutava” (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Emerge uno scenario inquietante dalla indagine della Polizia e del Corpo della Polizia Penitenziaria che ha portato all’arresto di 47 persone. pestaggi, collusioni, saldature tra clan e la creazione di una ‘piazza di spaccio’ in carcere. Il procuratore aggiunto Luca Masini spiega: “L’indagine nasce nel 2018 a seguito di alcune aggressioni nel carcere. Dal racconto di detenuti poi trasferiti per motivi di sicurezza, abbiamo scoperto che il movente di sequestri e pestaggi stava nel rifiuto opposto alle ‘organizzazioni’ alla richiesta di custodia di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Da allora abbiamo riunito quindici procedimenti penali, tutti convergenti, in una unica indagine creando una squadra investigativa comune. Fuori dal carcere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Emerge uno scenario inquietante dalla indagine della Polizia e del Corpo della Polizia Penitenziaria che ha portato all’arresto di 47 persone., collusioni, saldature tra clan e la creazione di una ‘piazza di spaccio’ in. Il procuratore aggiunto Luca Masini spiega: “L’indagine nasce nel 2018 a seguito di alcune aggressioni nel. Dal racconto di detenuti poi trasferiti per motivi di sicurezza, abbiamo scoperto che il movente distava nel rifiuto opposto alle ‘organizzazioni’ alla richiesta di custodia di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Da allora abbiamo riunito quindici procedimenti penali, tutti convergenti, in una unica indagine creando una squadra investigativa comune. Fuori dal...

