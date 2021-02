Covid, in arrivo nuova proroga della validità per patenti e revisioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Covid-19, novità per gli automobilisti: in arrivo nuova proroga della validità di patente e revisione auto In arrivo novità positive per gli automobilisti. Il Covid-19 ha fortemente danneggiato l’economia di tante persone. Per questo motivo, si è deciso di alleviare gli italiani di qualche spesa di troppo rinviandola di alcuni mesi. E’ il caso delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)-19, novità per gli automobilisti: indi patente e revisione auto Innovità positive per gli automobilisti. Il-19 ha fortemente danneggiato l’economia di tante persone. Per questo motivo, si è deciso di alleviare gli italiani di qualche spesa di troppo rinviandola di alcuni mesi. E’ il caso delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

iTECproject : RT @Quot_Molise: Covid, ospedale da campo in dirittura d'arrivo. (LE FOTO) | - Quot_Molise : Covid, ospedale da campo in dirittura d'arrivo. (LE FOTO) | - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Covid: Usa, in arrivo 240 mln vaccini Pfizer, Moderna e J&J - Nord America - ANSA - toscanamedianew : Covid, nuovo Dpcm in vigore fino a dopo Pasqua | Attualità ROMA - LaviniaGuerrier : RT @NuovoFaceMag: #Vaccini Covid: a che punto siamo • Non solo #Pfizer, #Moderna e #AstraZeneca. Ecco quelli autorizzati e quelli in arriv… -