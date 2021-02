Covid | Bertolaso | ' in Lombardia ridurremo scorte vaccini | dobbiamo correre' 2

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo, oggi in conferenza stampa a Milano con i vertici della Regione, "non possiamo sempre e solo inseguire il virus" e per questo il piano vaccinale della"ha cercato, anche d'intesa con tanti tecnici, di immaginare qualcosa di diverso", che vada a colpire, appunto i focolai esistenti nei Comuni della Regione. Il piano non avrà alcuni impatto sulla vaccinazione degli over 80 in corso. "Rallenteremo forse il settore della Fasr 1 bis, categorie che si occupano di attività sociali, che non sono le più a rischio, la coperta è quella che è. Credo che nessuno possa contestare l'esigenza di provare a contrastare la variante più pericolosa", ammette.è convinto che si dovrebbe velocizzare con l'approvazione dello Sputnik V, il vaccino russo che inizia a essere ...

Lo ha spiegato Guidoin conferenza stampa. 'In quei centri - ha detto - ci saranno diciotto linee vaccinali in provincia di Bergamo e altrettante in provincia di Brescia. Arriveremo a una ......di immaginare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto fino a ieri - ha detto- per ... La campagna Per la campagna vaccinale contro il, la Regione stima un finanziamento totale di 214 ...Milano, 24 feb. Adnkronos) – Saranno circa 24mila in tutto le dosi di vaccini che saranno somministrate agli over 60 da domani in pochi giorni nei Comuni al confine tra Bergamo e Brescia scelti per qu ...Vaccinazioni a tappeto al confine tra Bergamo e Brescia, per creare un «cordone sanitario». «Chiudere tutto e basta non mi pare sufficiente, intaccheremo anche le scorte definite da Roma» ...