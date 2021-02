Confermata la lista dei sottosegretari al Governo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il consiglio dei ministri ha integrato l’ordine del giorno con la nomina dei sottosegretari. Dopo essere stato rimandato di un’ora (dalle 17 alle 18) è stato sospeso a causa di una discussione sulla delega all’editoria: a quanto si apprende il Movimento Cinque Stelle era infatti contrario alla nomina di Giorgio Mulè. Altro stallo sui sottosegretari alla Difesa. Malumore nel Pd anche per la conferma della Lega al ministero dell’Interno. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il consiglio dei ministri ha integrato l’ordine del giorno con la nomina dei sottosegretari. Dopo essere stato rimandato di un’ora (dalle 17 alle 18) è stato sospeso a causa di una discussione sulla delega all’editoria: a quanto si apprende il Movimento Cinque Stelle era infatti contrario alla nomina di Giorgio Mulè. Altro stallo sui sottosegretari alla Difesa. Malumore nel Pd anche per la conferma della Lega al ministero dell’Interno.

