Casalino “Conte sottovalutato, al M5S serve un aggiornamento” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Secondo me è sottovalutato, è un grande politico, uno statista e dal punto di vista umano ha uno spessore infinito. Ho la sensazione che ogni volta si dubiti delle sue capacità e si pensi che dietro ci sia qualcuno”. Lo ha detto Rocco Casalino, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress, parlando dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Non ti crei una credibilità e un rispetto a livello internazionale – ha evidenziato Casalino, che di Conte era portavoce a Palazzo Chigi – perchè c'è dietro qualcuno. Quando sei nel Consiglio europeo, per esempio, sei da solo con gli altri leader”.“Mi auguro – ha spiegato – che si vada a elezioni un pò prima del 2023, magari anche a metà 2022, che si faccia una campagna elettorale dove io ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Secondo me è, è un grande politico, uno statista e dal punto di vista umano ha uno spessore infinito. Ho la sensazione che ogni volta si dubiti delle sue capacità e si pensi che dietro ci sia qualcuno”. Lo ha detto Rocco, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress, parlando dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe.“Non ti crei una credibilità e un rispetto a livello internazionale – ha evidenziato, che diera portavoce a Palazzo Chigi – perchè c'è dietro qualcuno. Quando sei nel Consiglio europeo, per esempio, sei da solo con gli altri leader”.“Mi auguro – ha spiegato – che si vada a elezioni un pò prima del 2023, magari anche a metà 2022, che si faccia una campagna elettorale dove io ...

