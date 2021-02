Caro Renzi, ora chiarisca una volta per tutte i suoi rapporti con l’Arabia Saudita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Mi impegno a discutere i miei incarichi internazionali, ma dopo la fine della crisi di governo”. Parole, opere e solite omissioni del solito Matteo Renzi, pronunciate quando si infiammò la polemica per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita. La polemica si infiammò quando si scoprì che il senatore di Italia Viva guadagna almeno 80mila euro all’anno per partecipare alle conferenze dell’FII Institute, un organismo controllato dal fondo sovrano Saudita, e dopo la pubblicazione di un video in cui Renzi, di fronte al principe Mohammed Bin Salman, si ritrovava a magnificare un presunto “nuovo Rinascimento” di una nazione che secondo la Freedom House, un think tank americano di orientamento liberale, in un indice di libertà che va da 0 a 100 si ferma a 7 (la Russia di Putin, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Mi impegno a discutere i miei incarichi internazionali, ma dopo la fine della crisi di governo”. Parole, opere e solite omissioni del solito Matteo, pronunciate quando si infiammò la polemica per icon. La polemica si infiammò quando si scoprì che il senatore di Italia Viva guadagna almeno 80mila euro all’anno per partecipare alle conferenze dell’FII Institute, un organismo controllato dal fondo sovrano, e dopo la pubblicazione di un video in cui, di fronte al principe Mohammed Bin Salman, si ritrovava a magnificare un presunto “nuovo Rinascimento” di una nazione che secondo la Freedom House, un think tank americano di orientamento liberale, in un indice di libertà che va da 0 a 100 si ferma a 7 (la Russia di Putin, ...

riga1952 : @fattoquotidiano Caro Renzi, diciamolo (alla Russa) in Qatar si lavora da Dio! - CentiTiberio : @matteorenzi Caro Renzi non sono i banchi a rotelle a ritardare sui vaccini ma i tagli sulla sanità pubblica che ve… - giancarlo2508 : @Vijk1962 @dawac72 @lageloni Ma il contesto lo ricordate o no ? Non era Marini in grado di trovare un ampio consens… - SoloCristy : @danielapreziosi @mariolavia @FrittittaD Non vorrei interpretare il caro Mario ma credo sia ironico,vista che la na… - BlondMan68 : @the_highsparrow @nzingaretti @GiuseppeConteIT Quando qualcuno fa una caxxata come oggi Zinga che si è messo a elog… -