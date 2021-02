Calciomercato Inter | il Marsiglia vuole Vidal | le intenzioni di Sampaoli e le scelte di Conte La situazione

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Resta un rebus il futuro di Arturo.Il centrocampista in forza all'era arrivato in quel di Milano con tutti i favori dei pronostici, dovendo essere la prima scelta di Antonionello scacchiere tattico nerazzurro. Nonostante questa favorevole condizione iniziale, il mediano ex Barcellona sembra aver deluso non poco in questa prima parte di stagione. Anche per questo motivo, il classe '87 non è riuscito a trovare il minutaggio che avrebbe voluto, pensando anche a qualche possibile destinazione futura. Con il suo contratto in scadenza per giugno 2022, alcune squadre si sonoessate per offrirgli un ruolo da protagonista principale e da leader assoluto.Una di queste è il, pronta a riscattare il suo pessimo inizio di annata sportiva grazie alla nuova gestione tecnica ...