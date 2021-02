Buon Compleanno Renata Scotto | Alessandro Gassmann…

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) …Maria Gabriella di Savoia, Ugolino, Tullio De Piscopo, Giuditta Saltarini, Sergio Gori, Enzo Bianco, Stella Pende, Stella Carnacina, Alain Prost, Antonino Pulvirenti, Gigi d’Alessio, Andrea Augello, Monica Casaletto, Andrea Olivero, Lleyton Hewitt, Roberta Giarrusso, Edoardo Fanucci … Oggi 24 febbraio compiono gli anni: Emilio Ferlatti, ex calciatore; Luigi Montini, attore, doppiatore;, soprano; Antonio Pasinato, ex calciatore, allenatore; Maria Luisa Doglio, critica letteraria, filologa; Piero Rolla, compositore, paroliere, cantautore; Franco Barbero, sacerdote; Ugolino (Guido Lamberti), cantautore (Ma che bella giornata); Romano Micelli, ex calciatore; Maria Gabriella di Savoia; Giuditta Saltarini, attrice, showgirl. Inoltre, festeggiano il: Mauro Bogliatto, ex atleta; Luciano Teneggi, ex calciatore ...

chedisagio : ??? 'Sul mio personalissimo cartellino', c'è un 'circoletto rosso' sulla data di oggi. Buon 87esimo compleanno, Rin… - welikeduel : ?? E brava Giulia e brava Giulia! Prenditi la vita che vuoi! Brava Giulia e brava Giulia! Sceglitela! Certo che puoi… - ItalianNavy : Buon compleanno alla nostra 'nave più bella del mondo' che oggi festeggia il suo novantesimo anno di età. Tanti… - Fabry_5 : @ingrid25136239 Buon compleanno Ingrid ???????? - Gocciolina_ : @__Dan96 Allora Buon Compleanno Dan!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Compleanno

Amica

... Gosens: "Rimonta subita brutto segnale, non siamo favoriti per la Coppa Italia ma sarebbe bello vincere qualcosa" Capello elogia Maldini: "Chi capisce di calcio porta i risultati"...... Gosens: "Rimonta subita brutto segnale, non siamo favoriti per la Coppa Italia ma sarebbe bello vincere qualcosa" Capello elogia Maldini: "Chi capisce di calcio porta i risultati"...Il figlio Lorenzo ha riferito che a causare il decesso è stata una malattia polmonare. Ferlinghetti era un mito della cultura e della controcultura americana, tra i padri della Beat Generation, attivi ...Ricco di talento, affascinante più che mai e attivamente impegnato a difesa dell'ambiente: un vero protagonista, non solo in scena ...