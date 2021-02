BOT: Tesoro colloca 6,5 miliardi, domanda sfiora 10 miliardi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato BOT per un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale, con un rendimento in lieve rialzo a -0,429%. Buona la domanda: le richieste degli investitori sono state pari a 9,983 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta di 1,54. Sale il rendimento a -0,429% in aumento di 2 centesimi rispetto all’asta del mese precedente. Regolamento dell’asta il prossimo 26 febbraio. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilhato BOT per un importo di 6,5di euro, scadenza semestrale, con un rendimento in lieve rialzo a -0,429%. Buona la: le richieste degli investitori sono state pari a 9,983, con un rapporto trae offerta di 1,54. Sale il rendimento a -0,429% in aumento di 2 centesimi rispetto all’asta del mese precedente. Regolamento dell’asta il prossimo 26 febbraio.

afterhoursIwt : Non vedo l'ora che sia la prossima settimana così la smettete di mandare in tendenza hashtag idioti e gli unici bot… - unadirezione11 : @MartyConLaY Tesoro io credo che i bot venissero più dai dralemmi che dall'altra parte perchè oggettivamente credo… - alessiospezza : @blueisprada Si tesoro però con bot che poteva fare 70k voti a persona (non è un attacco) . Quindi non è farina del vostro sacco - Qpw12wk2 : RT @ELuttwak: L'invenzione con la quale Draghi si e' guadagnato il consenso di ferro dell'elite Italiana e' il circuito chiuso : BCE presta… - Qpw12wk2 : RT @ELuttwak: Vero . Ma visto l'enormita' del debito e la crescita troppo lenta per smaltirlo, il Tesoro dovrebbe pagare interessi del 10%… -

Ultime Notizie dalla rete : BOT Tesoro BOT: Tesoro colloca 6,5 miliardi, domanda sfiora 10 miliardi Il Tesoro ha collocato BOT per un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale , con un rendimento in lieve rialzo a - 0,429%. Buona la domanda: le richieste degli investitori sono state pari a 9,...

Bot semestrali: assegnati 6,5 miliardi, rendimenti in lieve aumento Rendimento in lieve aumento per i BoT semestrali. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6,5 miliardi di Buoni a scadenza 31/08/2021 con un rendimento pari a - 0,429%, in aumento di 2 centesimi rispetto all'asta del mese ...

BOT: Tesoro colloca 6,5 miliardi, domanda sfiora 10 miliardi Teleborsa BOT: Tesoro colloca 6,5 miliardi, domanda sfiora 10 miliardi (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato BOT per un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale, con un rendimento in lieve rialzo a -0,429%. Buona la domanda: le richieste degli ...

Piazza Affari accelera al rialzo, buona la domanda di Bot in asta Borse europee tutte positive come i future di Wall Street. Il prezzo del greggio vira al rialzo in attesa dei dati sugli stock di greggio in Usa. La sterlina continua a guadagnare terreno nei confront ...

Ilha collocatoper un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale , con un rendimento in lieve rialzo a - 0,429%. Buona la domanda: le richieste degli investitori sono state pari a 9,...Rendimento in lieve aumento per isemestrali. Nel collocamento odierno ilha emesso 6,5 miliardi di Buoni a scadenza 31/08/2021 con un rendimento pari a - 0,429%, in aumento di 2 centesimi rispetto all'asta del mese ...(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato BOT per un importo di 6,5 miliardi di euro, scadenza semestrale, con un rendimento in lieve rialzo a -0,429%. Buona la domanda: le richieste degli ...Borse europee tutte positive come i future di Wall Street. Il prezzo del greggio vira al rialzo in attesa dei dati sugli stock di greggio in Usa. La sterlina continua a guadagnare terreno nei confront ...