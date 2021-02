(Di mercoledì 24 febbraio 2021)sta tornando con unepisodio. Lodei rasoi Gillette che come protagonista ha l’ex calciatore, verrà trasmesso nuovamente dal 28 febbraio 2021. Grazie alla simpatia di uno dei bomber italiani, la pubblicità aveva riscosso molto successo. Inter fuga scudetto: Milan travolto nel derby per 3-0riconfermato? La risposta è affermativa.è stato riconfermato dalla Gillette per girare ilnel quale consiglierà agli uomini di cambiare abitudini e passare ad una miglior rasatura. Nell’episodio precedente che sicuramente tutti ricorderanno, l’ex calciatore abbatteva letteralmente il muro di un ...

Inter : ?? | #DERBYMILANO #???????????????????? | ???? ?????? ???? ?????? ???????????????????? ?? Attenzione: contiene @RomeluLukaku9, @Stefandevrij,… - sowmyasofia : Bobo Vieri e il nuovo spot #ShaveLikeaBomber - fainformazione : VIDEO - Bobo TV - Parodia - Gli Autogol 'Ecco la nostra versione della Bobo Tv. Vieri, Ventola, Adani e Antonio Ca… - fainfosport : VIDEO - Bobo TV - Parodia - Gli Autogol 'Ecco la nostra versione della Bobo Tv. Vieri, Ventola, Adani e Antonio Ca… - cnc_fb : @Marco54728824 @P_Rocchetti87 In effetti mi sembrano più prioritarie le dirette su Bobo tv con vieri e cassano -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

La mano gliel'ha tesa lui due sere fa, parlando suTv con tutti i suoi amici (, Cassano, Vendola e Adani). Ed andando diretto al cuore della questione, come fa spesso Francesco Totti, senza mezze parole: "Se i Friedkin mi dovessero chiamare ...contro Cassano su Lukaku Il siparietto con, Nicola Ventola e Lele Adani, vede Cassano sparare a zero su bomber nerazzurro. La discussione la avvia il padrone di casa, che prevede ...#ShaveLikeaBomber ritornerà con un nuovo episodio, protagonista dello spot della Gillette Bobo Vieri. Clicca qui per scoprire di più!Twitch è il canale social che fa impazzire chi è nato intorno ai Duemila. Ed è noto soprattutto tra i gamers. Per cui se non rientrate nelle due categorie, è ...