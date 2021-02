Berlusconi convinto: “Ecco chi vincerà le prossime elezioni” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna a parlare Berlusconi che confida di essere già convinto su chi sarà il prossimo vincitore delle elezioni italiane. GettyImages-draghi mattarellaL’Italia con la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico di premier a Mario Draghi, spera di dar nuova luce al paese. Importante ripartire e lasciar indietro la crisi per tornare a splendere, con la consapevolezza che il 2021 sarà un anno decisivo per quanto riguarda la ripartenza economica. Di questo e tanto altro ne ha parlato Silvio Berlusconi, sempre attento a quanto accade in Italia ed in particolar modo alle vicende comprendenti la politica nostrana. In uno dei suoi interventi con la stampa, ha dato il proprio parere sulle prossime elezioni politiche italiane, fissate per il ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna a parlareche confida di essere giàsu chi sarà il prossimo vincitore delleitaliane. GettyImages-draghi mattarellaL’Italia con la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico di premier a Mario Draghi, spera di dar nuova luce al paese. Importante ripartire e lasciar indietro la crisi per tornare a splendere, con la consapevolezza che il 2021 sarà un anno decisivo per quanto riguarda la ripartenza economica. Di questo e tanto altro ne ha parlato Silvio, sempre attento a quanto accade in Italia ed in particolar modo alle vicende comprendenti la politica nostrana. In uno dei suoi interventi con la stampa, ha dato il proprio parere sullepolitiche italiane, fissate per il ...

