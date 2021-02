Attanasio e Iacovacci | non fu un' esecuzione ma esito scontro a fuoco Domani esequie di Stato

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - ItalyMFA : Il decesso di Vittorio #Iacovacci insieme all'Amb. #Attanasio ci ricorda il prezioso e insostituibile lavoro dei… - fpcgilromalazio : RT @CgilEsteri: Morte Attanasio, Iacovacci e Milambo. Comunicato unitario FP CGIL, Cisl FP, UILPA: - CarloCampi1004 : RT @bendellavedova: Ringrazio il presidente #MarioDraghi per la fiducia concessami con la nomina a sottosegretario agli Affari Esteri. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Attanasio Iacovacci

E' la prima conclusione a cui è giunta l'autopsia disposta dalla procura di Roma che indaga su quello che sembra essere un tentativo di sequestro concluso tragicamente. 4, in totale, i colpi mortali***** ESEQUIE DI STATO PER LE VITTIME DELL'ATTENTATO IN CONGO Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le esequie di Stato per l'ambasciatore Lucae per il carabiniere Vittorio, ...ai funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci che si terranno alle 9.30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma. E' quanto si apprende da fonti ...Caracas, 24 feb 20:50 - (Agenzia Nova) - Con riferimento alle ultime notizie di stampa relative alla conversione all'Islam dell'ambasciatore d'Italia Luca Attanasio ... febbraio insieme al carabiniere ...