Amadeus: "Ibra non ci sarà solo mercoledì" e intanto i tifosi non sono contenti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la sconfitta nel derby cresce il malumore tra i rossoneri Manca meno di una settimana all'inizio del Festival di Sanremo 2021 (2 – 6 marzo). Cresce non solo l0attesa e la curiosità per un festival che senza pubblico sarà unico nel suo genere ma crescono, perché altrimenti non sarebbe davvero Sanremo, anche le polemiche. Dopo il forfait di Naomi Campbell, il conduttore e direttore Artistico Amadeus ha stravolto il cast femminile: inserite in extremis Vittoria Ceretti, Luisa Ranieri, Serena Rossi e Simona Ventura (che ancora non sono state annunciate). La vera polemica però riguarda Ibrahimovic a e la sua presenza che non sembra rendere felici i tifosi rossoneri che sono reduci da una sconfitta per 3 a 0 nel derby. L'ospitata dell'attaccante non piacerebbe visto che ...

