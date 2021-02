Addio al Nubilato, su Prime Video in streaming da oggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Addio al Nubilato, la commedia con con Laura Chiatti e Chiara Francini, arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di febbraio 2021. Addio al Nubilato, la commedia con con Laura Chiatti e Chiara Francini, arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di febbraio 2021, per la regia di Francesco Apolloni, già autore di La verità vi prego sull'amore. Quattro amiche si ritrovano per festeggiare l'Addio al Nubilato di una di loro, oramai prossima al grande passo del matrimonio. Tra confidenze, segreti, complicità e rievocazione di antichi ricordi, a riemergere sono anche rivalità mai superate, nonostante un rapporto consolidato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)al, la commedia con con Laura Chiatti e Chiara Francini, arrivainsu Amazonnel catalogo di febbraio 2021.al, la commedia con con Laura Chiatti e Chiara Francini, arrivainsu Amazonnel catalogo di febbraio 2021, per la regia di Francesco Apolloni, già autore di La verità vi prego sull'amore. Quattro amiche si ritrovano per festeggiare l'aldi una di loro, oramai prossima al grande passo del matrimonio. Tra confidenze, segreti, complicità e rievocazione di antichi ricordi, a riemergere sono anche rivalità mai superate, nonostante un rapporto consolidato ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Addio al Nubilato, su Prime Video in streaming da oggi - CinemApp_Cinema : Arriva in digitale #AddioAlNubilato, la nuova commedia di Francesco Apolloni con Laura Chiatti, @chiarafrancini. 5… - chiarafrancini : RT @WeCinema: Arriva in digitale #AddioAlNubilato, la nuova commedia di Francesco Apolloni con Laura Chiatti, @chiarafrancini. 5 amiche si… - WeCinema : Arriva in digitale #AddioAlNubilato, la nuova commedia di Francesco Apolloni con Laura Chiatti, @chiarafrancini. 5… - Nonsolosuoni : ?? Nuovo Podcast! 'Loredana Bertè interpreta se stessa cantando 'Non sono una signora' nel film 'Addio al nubilato'.… -