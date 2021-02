“Vieni che ti do l’assegno di mantenimento per il bimbo”. E la uccide con un’accetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Debora Saltori aveva 42 anni. Viveva in provincia di Trento, in un paesello chiamato Vigo Meano. Si stava separando dal marito Lorenzo Cattoni. Lui da dicembre era agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni della moglie. Debora aveva quattro figli. Cattoni è il padre del più piccolo. Debora di botte ne aveva prese tante: gli inquirenti parlano di calci, pugni. Di una frattura del naso, di distorisioni cervicali. Le carte raccontano che l’ha cacciata di casa quando era incinta, gettando le sue cose dal balcone. Lui, che secondo il racconto di una conoscente aveva detto che l’avrebbe ammazzata, l’ha convinta a vederlo. E lei ci è andata, perché in ballo c’erano dei soldi che le servivano per la famiglia: l’assegno di mantenimento per il bambino. Ma era una trappola. Con due colpi di accetta Lorenzo Cattoni prima uccide Debora. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Debora Saltori aveva 42 anni. Viveva in provincia di Trento, in un paesello chiamato Vigo Meano. Si stava separando dal marito Lorenzo Cattoni. Lui da dicembre era agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni della moglie. Debora aveva quattro figli. Cattoni è il padre del più piccolo. Debora di botte ne aveva prese tante: gli inquirenti parlano di calci, pugni. Di una frattura del naso, di distorisioni cervicali. Le carte raccontano che l’ha cacciata di casa quando era incinta, gettando le sue cose dal balcone. Lui, che secondo il racconto di una conoscente aveva detto che l’avrebbe ammazzata, l’ha convinta a vederlo. E lei ci è andata, perché in ballo c’erano dei soldi che le servivano per la famiglia:diper il bambino. Ma era una trappola. Con due colpi di accetta Lorenzo Cattoni primaDebora. ...

settasalemiana : @venusleez E allora se non hai detto che sono stata io a farlo di persona perché vieni da me a commentare? Che cosa… - onlvthxbraxe : @1f1could_fly @unfuckwitxble sisi pero ora vieni su wa che ti dico una roba - goldven_ : @boysletsplay @wevsleyginny @lunalovegoo__ @stxlinski24 @itsmevoidstiles @cateobrien_ @itslydiaamartin si che vieni - neXtquotidiano : “Vieni che ti do l’assegno di mantenimento per il bimbo”. E la uccide con un’accetta - MickOnsenta : @_RobertoErre Che poi stiamo parlando di gente che si dopa dalla mattina alla sera e mi vieni a parlare della preoc… -