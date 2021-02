Variante inglese | Galli | ' Non serviti 15 giorni | ne sono bastati 2 per dire che avevo ragione'

RobertoBurioni : Buone notizie da Lancet, appena uscito. Dati da UK. Il vaccino Pfizer funziona molto mene anche contro la ‘variante… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 : vuoi vedere che aveva ragione Boris Johnson? - RobertoBurioni : Il virologo è l’ingegnere che sa come funziona l’auto, l’epidemiologo quello che vi dice dove ci sarà traffico.… - Bb28019695 : Ma che trasmissioni ci sono questa sera ancora con questa variante inglese e che palle ragazzi . - ros_raff : @pf9395 @GiovaQuez Condivido pienamente con lei. Poi con un governo pressoché di tutti, considerando a mio avviso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

il Resto del Carlino

Galli , responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, incalza sulle sue idee in merito alla diffusione dellae spiega: ' Non sono stati necessari 15 giorni, ne sono bastati 2 o 3 per dire che avevo maledettamente ragione. Se devo attenermi ai dati del laboratorio di ricerca che dirigo, negli ...... invece, per Torrice (Frosinone), 'a causa della forte incidenza e presenza della', e per San Cipirello e San Giuseppe Jato , (Palermo). Altrache preoccupa è quella ...