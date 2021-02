Uno scacco troppo matto

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Simone Savoia La dittatura del politicamente corretto da pedoni e alfieri fino a Lino Banfi Sembra una notizia del “Lercio” o di altre testate satiriche. Ma invece è la realtà che affianca la fantasia e la sorpassa. E la realtà è quella di un politicamente corretto che non si presenta più come semplice tendenza da circoli radical americani scimmiottati malamente in Europa. No, ci sono i segnali di un’ideologia che pretende di essere egemone, di orientare gusti e idee di ampi settori di opinione pubblica, vera religione laica contemporanea che mette all’Indice gli infedeli e i blasfemi. Un piano inclinato dalle inquietanti derive, che pretende non solo di dominare il presente, ma di riscrivere il passato a uso e consumo di un uomo nuovo (la cosiddetta “cancel culture”). L’ultimo episodio in ordine di tempo vede protagonisti gli scacchi. Un ritorno di fiamma di una ...