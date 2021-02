“Tommaso Zorzi a Dayane Mello ha detto una cazz*ta”: interviene Taylor Mega che poi rettifica (Di martedì 23 febbraio 2021) L’argomento del giorno nella Casa del GF Vip ed anche fuori inevitabilmente è stato quanto accaduto nell’ultima puntata del reality. La dichiarazione di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò ha spiazzato tutti e sollevato critiche nel loft di Cinecittà, a partire da Tommaso Zorzi che ha contestato le parole della modella brasiliana. Taylor Mega interviene sulle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021) L’argomento del giorno nella Casa del GF Vip ed anche fuori inevitabilmente è stato quanto accaduto nell’ultima puntata del reality. La dichiarazione dia Rosalinda Cannavò ha spiazzato tutti e sollevato critiche nel loft di Cinecittà, a partire dache ha contestato le parole della modella brasiliana.sulle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - GrandeFratello : 'Sei falsa dalla testa ai piedi...' ?? #GFVIP - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - Day_mello7 : Raccomandato & protetto ma alla fine ci siamo fatti sentire - AneaGiorgia : RT @non_mi_indritto: Perché c’è bisogno che Tommaso Zorzi ci creda per dover rispettare la dichiarazione e i sentimenti di qualcuno. Io bas… -