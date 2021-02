"Scusate, ma non ce la faccio". Il dramma della Gregoraci si consuma in studio: la parola "sbagliata", crollo emotivo | Guarda (Di martedì 23 febbraio 2021) “Non ce la faccio, Scusate ma quando sento la parola mamma io crollo”. Elisabetta Gregoraci è apparsa visibilmente emozionata al Grande Fratello Vip, non trattenendo qualche lacrima di fronte ad Alfonso Signorini e agli altri ex concorrenti del reality di Canale 5. “Poi ha detto delle parole così belle”, ha aggiunto l'ex moglie di Flavio Briatore riferendosi allo scambio tra Stefania Orlando e sua madre: “Le mamme dovrebbero essere immortali”, ha chiosato con un velo di tristezza, venendo rincuorata dalle altre donne presenti in studio. Infatti quello tra la Orlando e la madre è stato un momento davvero molto toccante per le dirette interessate ma anche per gli spettatori a casa e non solo: la donna in un messaggio si è soffermata soprattutto sul riconoscere la bellezza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Non ce lama quando sento lamamma io”. Elisabettaè apparsa visibilmente emozionata al Grande Fratello Vip, non trattenendo qualche lacrima di fronte ad Alfonso Signorini e agli altri ex concorrenti del reality di Canale 5. “Poi ha detto delle parole così belle”, ha aggiunto l'ex moglie di Flavio Briatore riferendosi allo scambio tra Stefania Orlando e sua madre: “Le mamme dovrebbero essere immortali”, ha chiosato con un velo di tristezza, venendo rincuorata dalle altre donne presenti in. Infatti quello tra la Orlando e la madre è stato un momento davvero molto toccante per le dirette interessate ma anche per gli spettatori a casa e non solo: la donna in un messaggio si è soffermata soprattutto sul riconoscere la bellezza del ...

