Salto con gli sci | Mondiali Oberstdorf 2021 | programma | date | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ildeidicon gli sci che si svolgeranno a, in Germania. Al via la rassegna iridata sul trampolino tedesco, con gli atleti a caccia di una medaglia nelle due settimane più importanti dell’anno. Si parte mercoledì 24 febbraio, per terminare sabato 7 marzo. Tutte le gare deidisaranno trasmesse intv sui canali di Eurosport, oltre che insu Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale. ILCOMPLETO Mercoledì 24 febbraio ore 18:00 – HS106 femminile, qualificazioni Giovedì 25 febbraio ore 17:00 – HS106 femminile Venerdì 26 febbraio ore 17:15 – Team HS106 femminile ore 20:30 – HS106 maschile, ...