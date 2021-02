**Rep. Congo: inviato presidente Tshisekedi a Roma con lettera personale per Draghi** (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) – Un rappresentante del presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sarà oggi a Roma per consegnare una sua lettera personale al presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo rende noto il sito Cas.info riferendo che il presidente è profondamente costernato per l’uccisione del diplomatico Luca Attanasio e “condanna con la massima fermezza questo attacco terroristico che ha preso di mira il convoglio dell’ambasciatore a bordo del veicolo del Pam”, secondo quanto riporta un comunicato della presidenza firmato dal capo di gabinetto, Guylaine Nyembo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) – Un rappresentante deldella Repubblica democratica del, Félix AntoineTshilombo sarà oggi aper consegnare una suaaldel Consiglio Mario Draghi. Lo rende noto il sito Cas.info riferendo che ilè profondamente costernato per l’uccisione del diplomatico Luca Attanasio e “condanna con la massima fermezza questo attacco terroristico che ha preso di mira il convoglio dell’ambasciatore a bordo del veicolo del Pam”, secondo quanto riporta un comunicato della presidenza firmato dal capo di gabinetto, Guylaine Nyembo. L'articolo CalcioWeb.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l'uccisione del Car. Vittorio Iacovacci

UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciatore