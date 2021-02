Ragazza morta a Napoli a settembre, trans arrestato in blitz antidroga (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'è anche Ciro Migliore , il transgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la giovane morta la... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip diNord ha disposto il carcere, c'è anche Ciro Migliore , ilgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la giovanela...

