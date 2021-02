Privacy violata da Asl e ospedali | esperto | “Grave | manca formazione del personale”

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Lo stato delle nostre strutture sanitarie è disarmante e denota una scarsa dimestichezza formativa sulla protezione dei dati personali”. Alla notizia dei tre provvedimenti sanzionatori del Garante nei confronti di una Asl e 2 ospedali, il presidente di ANORC Professioni e promotore del DIG.eat, Andrea Lisi, punta il dito sulla carenza di formazione del personale in materia digitale: “Non si è trattato- spiega l’avvocato- di attacchi informatici, ma di pratiche sbagliate di strutture sanitarie che trattano dati in maniera assolutamente grossolana. Il Garante nel sanzionare ha ricordato a tali strutture sanitarie che devono adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare che i dati dei loro pazienti siano comunicati per errore ad altre persone”. ERRORI E SANZIONI