Porto Empedocle: 309 migranti in 24 ore, appello del sindaco a Draghi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il sindaco lancia un appello al premier Mario Draghi perché ponga il fenomeno migratorio in cima all'agenda di governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 febbraio 2021) Illancia unal premier Marioperché ponga il fenomeno migratorio in cima all'agenda di governo L'articolo proviene da Firenze Post.

Tg3web : È arrivata a Porto Empedocle la nave mercantile Asso Trenta con 232 migranti soccorsi ieri nel canale di Sicilia. A… - SeaWatchItaly : In assenza di coordinamento, #VosTriton è entrata ieri autonomamente nelle acque di #Lampedusa, dove le è stato con… - emergency_ong : Sbarcati a #PortoEmpedocle i 146 migranti recuperati da @openarms_it in due operazioni di soccorso nel… - mauriziobellav5 : RT @AgrigentoTv: La nave “Asso Trenta” a Porto Empedocle con 250 migranti, a bordo anche un cadavere. - mlpedo1 : RT @RadioSavana: Rimorchiatore Asso Trenta scarica 250 clandestini africani a Porto Empedocle. Per loro ci saranno sussidi e hotel di lusso… -