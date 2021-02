infobetting : Nimes-Lorient (mercoledì 24 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 26: colpo #Monaco a Parigi, allunga il #Lille #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione… - Fantacalciok : Nimes – Lorient: dove vedere la diretta live e risultato - DaniloServadei : @_alex91_ Si, assolutamente. Però il Monaco di quest'anno all'improvviso si prende certe pause spaventose. Oggi han… - Jerkin_G : CUANTA MIERDA SE HA HABLADO DE MBAPPE EH DE LOCOS, EL BARSA NO ES EL NANTES, EL LORIENT O EL NIMES PERO NO LI HACEN MAL EH JAJSJSJSJSHSHA -

Ultime Notizie dalla rete : Nimes Lorient

Infobetting

All'andata é finita2 (ore 19) Match valido per la ventunesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 2 - 0 contro il Bordeaux e in classifica ...... Lens 40, Metz 38, Rennes 38*, Olympique Marsiglia 38*, Montpellier 38, Angers 35, Bordeuax 33, Brest 31, Reims 30, St - Etienne 30, Racing Strasburgo 29, Nizza 29, Nantes 23,23*,21*, ...Inoltre per la ventunesima giornata di Ligue 1 é in programma Nimes – Lorient con i padroni di casa che vengono dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Bordeaux e in classifica sono penultimi con ...I monegaschi hanno steso i parigini per 2-0 e ridotto il gap in classifica. I Mastini e il Lione vincono ancora ...