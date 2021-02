"Massima prudenza nelle riaperture". I consigli del Cts a Draghi (Di martedì 23 febbraio 2021) Massima prudenza nelle riaperture. Rispetto estremo delle regole anti contagio e necessità di inasprire le misure di mitigazione dove serve, per spegnere i focolai sui territori. Queste le linee guida tracciate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione di oggi pomeriggio, ben rimarcate nel verbale di fine seduta inviato al Presidente del consiglio, Mario Draghi, che in serata ha incontrato, con i ministri della Salute Roberto Speranza, agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, e all’Economia, Daniele Franco, e i ministri capo delegazione dei partiti di maggioranza, il presidente del consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. Al premier gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021). Rispetto estremo delle regole anti contagio e necessità di inasprire le misure di mitigazione dove serve, per spegnere i focolai sui territori. Queste le linee guida tracciate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione di oggi pomeriggio, ben rimarcate nel verbale di fine seduta inviato al Presidente delo, Mario, che in serata ha incontrato, con i ministri della Salute Roberto Speranza, agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, e all’Economia, Daniele Franco, e i ministri capo delegazione dei partiti di maggioranza, il presidente delo Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. Al premier gli ...

