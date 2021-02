Mantova – Ruba in un auto fermato dalla Polizia | denunciato a piede libero

(Di martedì 23 febbraio 2021)su unin sosta viene preso22enne pluripregiudicato. Rientrato a casa, provoca violento litigio con fidanzata e vicini. Nel primo pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volante”, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati, transitando in viale Risorgimento, a, venivano allertati da un cittadino

La Gazzetta di Mantova

