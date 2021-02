Manchester United, Raiola in tackle: “Ogni volta che dico la mia, in Inghilterra impazziscono tutti”. E sul futuro di Pogba.. (Di martedì 23 febbraio 2021) Mino Raiola è tornato a parlare di uno spiacevole episodio che l'aveva visto protagonista nel mese di Dicembre 2020.Manchester United, Solskjaer si sbilancia: “Cavani? Siamo contenti di lui, ma valuteremo il suo futuro”Il futuro di Paul Pogba al Manchester United continua a vacillare a causa di alcuni commenti del proprio agente. Nell'ultimo mese dello scorso anno solare, Mino Raiola si era pronunciato sul futuro del proprio assistito alla vigilia dell'importante match di Champions League contro il Lipsia che, alla fine, costò l'eliminazione ai Red Devils. Il procuratore sportivo in questione fu allora accusato di aver destabilizzato l'ex centrocampista della Juventus ed in particolare tutto l'ambiente ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Minoè tornato a parlare di uno spiacevole episodio che l'aveva visto protagonista nel mese di Dicembre 2020., Solskjaer si sbilancia: “Cavani? Siamo contenti di lui, ma valuteremo il suo”Ildi Paulalcontinua a vacillare a causa di alcuni commenti del proprio agente. Nell'ultimo mese dello scorso anno solare, Minosi era pronunciato suldel proprio assistito alla vigilia dell'importante match di Champions League contro il Lipsia che, alla fine, costò l'eliminazione ai Red Devils. Il procuratore sportivo in questione fu allora accusato di aver destabilizzato l'ex centrocampista della Juventus ed in particolare tutto l'ambiente ...

OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - Mediagol : Manchester United, Raiola in tackle: 'Ogni volta che dico la mia, in Inghilterra impazziscono tutti'. E sul futuro… - RotItsDaniel1 : RT @mufcMPB: @Fil_Biafora Ciao amico. Quali sono le ultime notizie su Nikola Milenkovic al Manchester United? Lo United è in testa alla cor… - Tiburon8225 : @marca Chelsea, Manchester City Manchester United, Liverpool, Madrid, PSG, Juventus, Bayern, Inter, Barça. - mon67 : @watermelonrec le prime volte in champions ci sta. non vuol dire niente, non si ha la mentalità. mi ricordo la mia… -