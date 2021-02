Lutto Atalanta: Ta Bi morto a 21 anni in Costa d’Avorio (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex centrocampista della Dea, campione d’Italia con la Primavera nel 2019, si è spento nella sua città dopo una lunga malattia Lutto in casa Atalanta per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi, centrocampista ivoriano che nel 2019 vinse lo scudetto Primavera con i bergamaschi. Ta Bi se ne va a soli 21 anni dopo un lungo calvario per un tumore al fegato che lo ha costretto prima a ritirarsi e poi a diversi mesi di sofferenza vissuti nel suo paese. Proprio il suo ritorno in patria aveva attirato l’attenzione della Federazione ivoriana che si è subito messa a disposizione per cercare di reperire fondi e aiutarlo a sostenerlo con delle cure adeguate. Purtroppo la corsa contro il tempo l’ha vinta il cancro che nel giro di pochi mesi non ha lasciato scampo al giovane centrocampista. Ta Bi era arrivato in Italia ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex centrocampista della Dea, campione d’Italia con la Primavera nel 2019, si è spento nella sua città dopo una lunga malattiain casaper la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi, centrocampista ivoriano che nel 2019 vinse lo scudetto Primavera con i bergamaschi. Ta Bi se ne va a soli 21dopo un lungo calvario per un tumore al fegato che lo ha costretto prima a ritirarsi e poi a diversi mesi di sofferenza vissuti nel suo paese. Proprio il suo ritorno in patria aveva attirato l’attenzione della Federazione ivoriana che si è subito messa a disposizione per cercare di reperire fondi e aiutarlo a sostenerlo con delle cure adeguate. Purtroppo la corsa contro il tempo l’ha vinta il cancro che nel giro di pochi mesi non ha lasciato scampo al giovane centrocampista. Ta Bi era arrivato in Italia ...

TuttoMercatoWeb : Lutto in casa Atalanta. A 21 anni è morto Ta Bi, centrocampista campione d'Italia 2019 - darioderrico : RT @tvdellosport: Lutto in casa #Atalanta. È venuto a mancare dopo una lunga malattia il centrocampista Ta Bi, campione d'Italia con la for… - tvdellosport : Lutto in casa #Atalanta. È venuto a mancare dopo una lunga malattia il centrocampista Ta Bi, campione d'Italia con… - InterNapoli : #Atalanta in lutto, muore calciatore di 21 anni: ucciso da un tumore al fegato #BracianoTaBi #TaBi… - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: Lutto in casa Atalanta. A 21 anni è morto Ta Bi, centrocampista campione d'Italia 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Atalanta Atalanta in lutto: morto a 21 anni l'ex centrocampista della Primavera Ta Bi Una terribile notizia ha scosso l'ambiente atalantino alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: nelle scorse ore è morto Willy Ta Bi Braciano , 21enne centrocampista ivoriano ...

Un anno di conflitto tra economia e salute ... mentre agli appassionati di calcio per il sorprendente posizionamento della sua Atalanta FC nella ... i suoi lutti, la resilienza, la resistenza: i rituali di lutto, distorti e del tutto banditi ...

Atalanta in lutto: morto a 21 anni l’ex centrocampista della Primavera Ta Bi BergamoNews.it Tragedia Atalanta, addio a Ta Bì: scomparso a 21 anni Tragedia nel mondo dello sport e in casa Atalanta. Il calciatore 21enne nerazzurro Willy Braciano Ta Bi è deceduto questa mattina a causa di una brutta malattia. Il centrocampista era stato colpito da ...

Atalanta in lutto: morto Willy Ta Bi, giovane promessa della Primavera Choc nel mondo del calcio, l’Atalanta in lutto: morto Willy Ta Bi, giovane promessa della Primavera, vinse lo scudetto contro l’Inter. Un grave lutto ha colpito in queste ore il mondo del calcio: il ...

Una terribile notizia ha scosso l'ambiente atalantino alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: nelle scorse ore è morto Willy Ta Bi Braciano , 21enne centrocampista ivoriano ...... mentre agli appassionati di calcio per il sorprendente posizionamento della suaFC nella ... i suoi lutti, la resilienza, la resistenza: i rituali di, distorti e del tutto banditi ...Tragedia nel mondo dello sport e in casa Atalanta. Il calciatore 21enne nerazzurro Willy Braciano Ta Bi è deceduto questa mattina a causa di una brutta malattia. Il centrocampista era stato colpito da ...Choc nel mondo del calcio, l’Atalanta in lutto: morto Willy Ta Bi, giovane promessa della Primavera, vinse lo scudetto contro l’Inter. Un grave lutto ha colpito in queste ore il mondo del calcio: il ...