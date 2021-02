L’apertura di Record: crisi Benfica, Jorge Jesus a rischio esonero (Di martedì 23 febbraio 2021) Non è un momento positivo in casa Benfica. Proprio su questa situazione, apre l’edizione odierna di Record in prima pagina che titola: “Vieira chiede l’uscita di Jorge Jesus”. Ed il Vieira di cui si parla è il presidente del club della capitale. Tanta la delusione nel presidente del club ma al tempo stesso il tecnico rimprovera che la società non ha mantenuto la promessa di costruirgli una squadra di livello assoluto. Momenti complicati e di tensione, con il campionato ormai sfumato ed una Europa League da giocarsi nel ritorno in casa dell’Arsenal. Foto: Record 23 02 21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Non è un momento positivo in casa. Proprio su questa situazione, apre l’edizione odierna diin prima pagina che titola: “Vieira chiede l’uscita di”. Ed il Vieira di cui si parla è il presidente del club della capitale. Tanta la delusione nel presidente del club ma al tempo stesso il tecnico rimprovera che la società non ha mantenuto la promessa di costruirgli una squadra di livello assoluto. Momenti complicati e di tensione, con il campionato ormai sfumato ed una Europa League da giocarsi nel ritorno in casa dell’Arsenal. Foto:23 02 21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

