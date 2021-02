Inzaghi | ' Bayern fortissimo | ma i gol avrebbe dovuto segnarseli da solo'

_Sebs_22 : RT @GoalItalia: 'Li abbiamo faciliitati, dovevano fare i goal da soli' ????? Il rammarico di Inzaghi dopo #LazioBayern ?? - Noibiancocelest : Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi in conferenza stampa: “Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma noi li abbiamo aiutat… - iamfedericooo : RT @GoalItalia: 'Li abbiamo faciliitati, dovevano fare i goal da soli' ????? Il rammarico di Inzaghi dopo #LazioBayern ?? - Ilmionome_nss1 : RT @UomoRango: #UCL #LazioBayern Inzaghi ??: 'Il Bayern è Campione del Mondo, i più forti di tutti..siamo partiti bene ma purtroppo il prim… - laziopress : Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi: “Errori troppo gravi a certi livelli. Ora l’obiettivo è Bologna” -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Bayern

Ogni azione delsulla fascia sinistra della Lazio è pericolosa.lo sostituisce dopo mezz'ora. (Al 31' Lulic 5,5 : esordio in Champions League per il capitano della Lazio. Non corre ...3 Simone, allenatore della Lazio , ha parlato subito dopo la fine della sfida contro ilMonaco ai microfoni di Sky: 'Penso che siamo stati troppo contratti, sapevamo dell'importanza della gara e ...Il Bayern Monaco passeggia all’Olimpico (4-1) e si qualifica praticamente ai quarti di finale. Il tecnico biancoceleste: «Partita troppo sentita, eravamo contratti. E poi commessi errori incredibili c ...Il tecnico: "Mi sarebbe piaciuto giocarmela con un episodio a favore, ma il primo gol ha indirizzato tutta la partita. Ora testa al campionato" ...