Il Bayern fa paura, la Lazio regala e ne prende quattro: ora serve più di un miracolo (Di martedì 23 febbraio 2021) Pesante sconfitta interna per la Lazio nell'andata degli ottavi di Champions League. Il Bayern Monaco domina e vince per 4 - 1, risultato che di fatto qualifica già i tedeschi per i quarti. Il primo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Pesante sconfitta interna per lanell'andata degli ottavi di Champions League. IlMonaco domina e vince per 4 - 1, risultato che di fatto qualifica già i tedeschi per i quarti. Il primo ...

sportli26181512 : Il Bayern fa paura, la Lazio regala e ne prende quattro: ora serve più di un miracolo: Il Bayern fa paura, la Lazio… - Zebrino_10 : @willy_signori Non è vero. Hai scritto una minchiata e lo sai. Non capisco tutta questa retorica del cazzo. Il Baye… - AlessioGalo : La #lazio paga paura ed inesperienza, ed il conto è salatissimo. Il #bayern è un rullo compressore, che conferma qu… - jo19N26 : @kravotz @CrimiRosario @SimoneMaloni Soprattutto, e suonerà strano, del City fa paura che oltre ad essere forti ind… - Privilegius : Il #Bayern schiera un 17enne Musiala in una partita di #Champions. Invece la Juve aveva paura di far giocare fagiol… -