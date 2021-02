Guai a ricordare alla Lucarelli che minimizzava sul virus cinese. Lei s’infuria e dice: FdI mi odia… (Di martedì 23 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli prende d’aceto. Non le è piaciuto un articolo scritto poche ore fa sul Secolo d’Italia in cui non si faceva altro che riavvolgere il nastro a un anno fa, quando scoppiava il Covid in Italia. Vi si descriveva l’atmosfera “svagata” di quei giorni in cui c’era chi ne minimizzava la portata; e con spavalderia proponeva di abbracciare un cinese; chi come il sindaco di Milano Sala proponeva aperitivi e chi si recava a Milano a tenergli compagnia, come Nicola Zingaretti. L’articolo registrava anche che c’era chi come Selvaggia Lucarelli bacchettava -ospite di ‘Piazza Pulita’ da Corrado Formigli- chi diffondeva “irrazionalità” : come evitare i ristoranti cinesi, ad esempio. Dunque, portò in studio un bell’involtino primavera per rendere plasticamente la sua avversione ai tanti – tra cui molti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Selvaggiaprende d’aceto. Non le è piaciuto un articolo scritto poche ore fa sul Secolo d’Italia in cui non si faceva altro che riavvolgere il nastro a un anno fa, quando scoppiava il Covid in Italia. Vi si descriveva l’atmosfera “svagata” di quei giorni in cui c’era chi nela portata; e con spavalderia proponeva di abbracciare un; chi come il sindaco di Milano Sala proponeva aperitivi e chi si recava a Milano a tenergli compagnia, come Nicola Zingaretti. L’articolo registrava anche che c’era chi come Selvaggiabacchettava -ospite di ‘Piazza Pulita’ da Corrado Formigli- chi diffondeva “irrazionalità” : come evitare i ristoranti cinesi, ad esempio. Dunque, portò in studio un bell’involtino primavera per rendere plasticamente la sua avversione ai tanti – tra cui molti ...

SecolodItalia1 : Guai a ricordare alla Lucarelli che minimizzava sul virus cinese. Lei s’infuria e dice: FdI mi odia…… - _sigkill_ : RT @cosmic53: Beh, per ricordare Chick Corea, la Catalogna che sta in mezzo ai guai, celebrare Carles Benavent, un bassista particolare, un… - cosmic53 : Beh, per ricordare Chick Corea, la Catalogna che sta in mezzo ai guai, celebrare Carles Benavent, un bassista parti… - Mauro91379050 : @kiara86769608 È divertente vedere qui sotto un sacco di risate fatte da gente chiaramente propensa con i 5 stelle.… - 5aicpellezzano : Oh poveri ghiacciai Non vi lasciate inquinare Altrimenti sono guai Tutti devono ricordare Che siete un tesoro da sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai ricordare Probabili formazioni Lazio Bayern/ Quote: Immobile VS Lewandowski, duello tra bomber! ... che in questa stagione sta trovando moltissimo spazio anche 'grazie' ai guai fisici del collega ...e si giocherà le proprie chance con la consapevolezza che questa comunque sarà una serata da ricordare,...

Banca Carige, guai in vista per Fiorentino? Da ricordare i maggiori accantonamenti a fondo rischi e oneri per indennizzi e penali (23,1 milioni netti) pretesi da Amissima, la società di assicurazioni nata in seno al gruppo bancario. Negli ...

Banca Carige, guai in vista per Fiorentino? Startmag Web magazine Roma. “Voglio andare in carcere” e lancia sassi contro il commissariato: nei guai un 21enne Roma – Si è presentato intorno all’una di notte di ieri, davanti il commissariato Romanina e, dopo aver lanciato un paio di sassi a terra, si è seduto nei pressi dell’ingresso. Quando gli agenti all’i ...

Djokovic resta Re: respinto l'assalto della next gen Almeno abbiamo capito tutto. Vi stavate domandando come sia possibile che un giocatore appartenente alla razza umana vinca un titolo Slam dopo essersi infortunato al terzo turno e aver ...

... che in questa stagione sta trovando moltissimo spazio anche 'grazie' aifisici del collega ...e si giocherà le proprie chance con la consapevolezza che questa comunque sarà una serata da,...Dai maggiori accantonamenti a fondo rischi e oneri per indennizzi e penali (23,1 milioni netti) pretesi da Amissima, la società di assicurazioni nata in seno al gruppo bancario. Negli ...Roma – Si è presentato intorno all’una di notte di ieri, davanti il commissariato Romanina e, dopo aver lanciato un paio di sassi a terra, si è seduto nei pressi dell’ingresso. Quando gli agenti all’i ...Almeno abbiamo capito tutto. Vi stavate domandando come sia possibile che un giocatore appartenente alla razza umana vinca un titolo Slam dopo essersi infortunato al terzo turno e aver ...