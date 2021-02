Gf Vip | Zenga dopo l’eliminazione torna a parlare e per Rosalinda si mette male

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - infoitcultura : Andrea Zenga, le prime parole dopo l’eliminazione dal GF Vip – VIDEO - DivinoZo : RT @_kdblack_: Samantha: 48% Stefania: 45% Zenga: 7% Aaah, che bella quest'edizione di Grande Fratello Vip Brasile??????? #tzvip #sovip #Cro… - _kdblack_ : Samantha: 48% Stefania: 45% Zenga: 7% Aaah, che bella quest'edizione di Grande Fratello Vip Brasile??????? #tzvip #sovip #CroccVip #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zenga

La madre di Andrea, uscito ieri sera dalla casa del Grande Fratello, ha confessato a È sempre mezzogiorno di essere intenzionata a tornare in tv. La conduttrice di Rai1 ha raccontato che ...Una volta uscito dal Grande FratelloAndreaha ringraziato i suoi fan via social ma non ha riservato alcuna parola a Rosalinda Cannavò, con cui da poche settimane ha dato inizio a una liaison. Andreadopo l'eliminazione ...Va al di là di tutto, grazie di cuore, non so come descrivere le emozioni che provo adesso al di là del gioco. Il giovane figlio dell’ex campione di calcio ed ora allenatore, Walter Zenga, ha perso al ...La scelta di Dayane di ieri sera, che ha mandato al televoto la sua amica Rosalinda, ha lasciato senza parole gran parte del pubblico e dei vipponi della ...