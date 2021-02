Gaslit | la serie Starz con Julia Roberts e Sean Penn

bellicapelli15 : Gaslit con Julia Roberts e Sean Penn con al centro il Watergate, prossimamente su StarzPlay - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: L’emittente #Starz ha annunciato la realizzazione della serie antologica #Gaslit, incentrata sullo scandalo #Watergate, c… - MoviesAsbury : L’emittente #Starz ha annunciato la realizzazione della serie antologica #Gaslit, incentrata sullo scandalo… - Think_movies : “Gaslit”: annunciata da Starz la serie sullo scandalo Watergate con Julia Roberts e Sean Penn… - carotelevip : RT @telesimo: #Starz annuncia la ripresa della realizzazione della #serietv antologica in otto episodi #GASLIT, con #JuliaRoberts e #SeanPe… -

Julia Roberts e Sean Penn saranno i protagonisti di, una nuovaantologica in otto episodi che verrà diretta e prodotta da Matt Ross per Starz. Il progetto è tratto dal pluripremiato podcast sul Watergate intitolato Slow Burn , del canale ...Credit courtesy Starz Roma, 22 febbraio 2021 " Starz ha annunciato oggi che riprende la realizzazione dellaantologica in otto episodi '' , con Julia Roberts e Sean Penn . Le riprese inizieranno in primavera. Matt Ross ( Captain Fantastic , 28 Hotel Rooms ) dirigerà e produrrà esecutivamente la ...Julia Roberts e Sean Penn protagonisti di Gaslit, la serie televisiva prodotta da Sam Esmail e disponibile in streaming su Starzplay.Julia Roberts e Sean Penn saranno presto i protagonisti di una nuova serie Tv. Ma scopriamo di più sul progetto cinematografico.