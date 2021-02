FirenzePost : Firenze: passeggiava con hashish in tasca violando il coprifuoco, arrestato -

in serata per via Canova aviolando il coprifuoco ma non solo: in tasca aveva una busta piena di hashish e un bilancino di precisione. A scoprire e ad arrestare il pusher sono ...in serata per via Canova violando il coprifuoco ma non solo: in tasca aveva una busta ... A scoprire e ad arrestare il pusher sono stati gli agenti delle volanti della Questura di...Il 20enne, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche della sanzione prevista per essere stato sorpreso a circolare in strada dopo le 22.00. G ...A scoprire e arrestare il pusher sono stati gli agenti delle volanti della questura di Firenze. Lunedì sera, 22 febbraio, durante i capillari servizi di controllo del territorio ...