Fca a Pomigliano | a marzo 14 giorni di sospensione attività

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutod’Arco (Na) – I lavoratori dello stabilimento Fca did’Arco (Napoli) resteranno fermi per 14nel mese diper consentire altri interventi utili all’avvio della produzione del nuovo modello Alfa Romeo Tonale, ma anche per attenuare gli effetti delle difficoltà “di approvvigionamento della componentistica”. È quanto hanno reso noto i rappresentanti sindacali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, dopo un incontro con i vertici aziendali dello stabilimento. “L’azienda – hanno scritto le Rsa – ci ha comunicato che alla luce della prioritaria necessità di svolgere interventi per l’avvio del modello Alfa Romeo Tonale in lastrosaldatura e in concomitanza ad attenuare gli effetti derivanti dalla difficoltà di approvvigionare la componentistica, le ...