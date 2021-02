(Di martedì 23 febbraio 2021) Dal 26 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Blackcandy Produzioni),brano diALTAVILLA che ne anticipa ilalbum. Il doppio, la coppia, il numero due: in qualunque forma si voglia raccontare, questo numero magico e sacro mette in crisi e ci fa da specchio, svela il terreno vastissimo della battaglia interiore in corso dentro di noi. Rompere quello specchio con tutte le conseguenze che ne possono derivare è la liberazione: ed è di questo che parla “”,brano diALTAVILLA. La produzione artistica del brano e di tutto il disco di cui fa parte è stata curata da Marco Giudici. Con lui, i musicisti che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di ...

NatasciaRomina : 'Epidermide' è il nuovo singolo di Serena Altavilla! - FlashStyleMagaz : 'Epidermide' è il nuovo singolo di Serena Altavilla! - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: “Epidermide” il nuovo brano di Serena Altavilla @RadioWebItalia - RadioWebItalia : “Epidermide” il nuovo brano di Serena Altavilla @RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Epidermide nuovo

Il Sole 24 ORE

Una nuova pelle, per uninizio che sia di buon auspicio per i mesi a venire. I prodotti ... migliora la compattezza della pelle, leviga e affina la superficie dell'. AHA e BHA liberano ...... come centro di produzione e di consumo di energia, è diventato ilterritorio in cui i ... La nuova frontiera è la tua. La nuova Lampedusa è la tua pelle " ( , "Artforum", May - June ...Dal 26 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “EPIDERMIDE” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano di SERENA ...La collaborazione di due artisti, il giapponese Nobuhiro Nakanishi e il compositore britannico Max Richter nel segno del platino, per La Prairie.