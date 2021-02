Emergenza sanitaria | incontro per discutere delle problematiche degli operatori

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della F.A.S.I. Il Presidente Claudio Coppola della F.A.S.I., tiene in modo particolare a rendere pubblico l’avvenuto in data 23 Febbraio tra la delegazione della Segreteria Nazionale ed il Direttore dell’Area Emergenze NazionaleMisericordie d’Italia, Gionata Fatichenti. Nell’sono state discusse leriguardanti i lavoratori attualmente impiegati nello svolgimento del servizio di118 di Benevento e provincia. Il Direttore ha precisato che la Misericordia , suo malgrado, vive una situazione di forte disagio poiché ha ricevuto il pignoramento dei conti correnti tramite i legali di terzi e se sbloccati, permetterebbe alla Misericordia di onorare l’accordo ...

Molise Network

