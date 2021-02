Draghi sarà a Ciampino ad accogliere le salme di Attanasio e Iacovacci

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Marioquesta sera all’aeroporto diperledell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi ieri in un attentato in Congo.L’aereo militare con a bordo lediè decollato alle 16.20 da Goma, capitale del Nord Kivu, e dovrebbe atterrare in Italia in tarda serata, intorno alle 23. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non potrà esserci. È impossibilitato a muoversi a causa di una labirintite.