Dayane Mello ha amato anche delle donne, ma in passato ha detto “non capisco i bisessuali”: il video che fa discutere (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri sera Dayane Mello ha fatto una sorta di coming out rivelando di aver amato sia uomini che donne e di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. Le dichiarazioni della modella hanno confermato le teorie delle fan ‘RosMello’, ma hanno spiazzato tutti gli altri, soprattutto chi ricordava un episodio accaduto due mesi fa nella casa del GF Vip. Pochi giorni prima della sua uscita Giacomo Urtis raccontò alla Mello di quando un suo ex si mise insieme ad una donna e la sposò. In quell’occasione Dayane disse di non comprendere le persone che vanno ‘con uomini e poi con le donne’. “Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo ... Leggi su biccy (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri seraha fatto una sorta di coming out rivelando di aversia uomini chee di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. Le dichiarazioni della modella hanno confermato le teoriefan ‘Ros’, ma hanno spiazzato tutti gli altri, soprattutto chi ricordava un episodio accaduto due mesi fa nella casa del GF Vip. Pochi giorni prima della sua uscita Giacomo Urtis raccontò alladi quando un suo ex si mise insieme ad una donna e la sposò. In quell’occasionedisse di non comprendere le persone che vanno ‘con uomini e poi con le’. “Io non. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo lee poi gli uomini? Dite che è solo un modo ...

