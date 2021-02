Cyberpunk 2077 ' vittima' della frecciata di Jim Ryan dopo il suo lancio disastroso

(Di martedì 23 febbraio 2021) In una nuova intervista con GQ, Jimdi Sony sembra voler tirare una frecciatina a CD Projekt Red riguardo ildisu PS4 e sul fatto che sia stato ritirato dal PlayStation Store. Parlando nell'intervista, Jimparla di alcuni giochi che arriveranno nel 2021, e la sua risposta lascia senza dubbio intendere alla situazione del team polacco, il quale ha deciso di pubblicare un giocomolti rinvii, che aveva bisogno ancora di una grande serie di ritocchi, soprattutto per quanto riguarda le versioni last-gen, PlayStation 4 e Xbox One. "Sì, siamo abbastanza fiduciosi con la data di uscita di Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West. Sapete, ci sono due approcci a questo: è possibile o mantenere la data ...

... per potersi allineare alle date di rilascio annunciate (il riferimento sembra a Cyberpunk 2077), aggiungendo che non è così che a Sony piace operare. 'Ci sono due approcci: puoi lasciare la data ...