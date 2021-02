Covid e allarme varianti | i genitori Sì Dad | “Cambiare subito norme e strategia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Alla luce della diffusione delledel-19 e della necessità, attestata dal CNR, di incrementare il distanziamento ad 1,4 m, gli amministratori del Gruppo FB “Salerno Sì DAD” hanno deciso di dare nuovo impulso e vigore alla battaglia per disporre l’immediata riattivazione della Didattica a Distanza negli Istituti di ogni ordine e grado. Per questo è stata inviata una lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Interno, al Ministro dell’Economia, al Ministro della Salute e, per conoscenza ai restanti componenti della Conferenza Unificata, al Presidente della Regione Campania e al Sindaco di Salerno, per richiedere di impartire con urgenza idonee disposizioni finalizzate all’immediato adeguamento in tutti gli Istituti Scolastici Italiani di ...