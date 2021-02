Congo: l’ambasciatore Attanasio voleva un’auto blindata (Di martedì 23 febbraio 2021) l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo assieme al Carabiniere di scorta, voleva una vettura blindata: aveva appena chiuso la gara L‘ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un agguato, il mese scorso aveva portato a compimento una gara per fornire all’ambasciata di cui era a capo “un’autovettura… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 23 febbraio 2021)Luca, ucciso inassieme al Carabiniere di scorta,una vettura: aveva appena chiuso la gara L‘ambasciatore italiano Luca, ucciso in Repubblica Democratica delcon il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un agguato, il mese scorso aveva portato a compimento una gara per fornire all’ambasciata di cui era a capo “vettura… L'articolo Corriere Nazionale.

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - GhigoTrieste : RT @riktroiani: Fondamentale accertare le responsabilità di questo attentato in #Congo. L'ONU deve spiegare perché senza scorta in quella z… - Ariel2575 : RT @riktroiani: Fondamentale accertare le responsabilità di questo attentato in #Congo. L'ONU deve spiegare perché senza scorta in quella z… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo l’ambasciatore Rep.Congo: Farnesina conferma il decesso dell'ambasciatore e carabiniere Affaritaliani.it